شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنافس الاتحاد الأوروبى على لقب الأكبر لتدفقات الاستثمار لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر من المملكة المتحدة، وذلك لأول مرة بعد خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، بموجب اتفاقية البريكست، حيث أظهرت بيانات الاستثمار بالربع الثالث من العام المالي 2019/2020، أن تدفقات المملكة المتحدة بلغت نحو مليار دولار خلال الفترة المذكورة بنسبة بلغت 27.8% من إجمالي الاستثمارات التي استقبلتها مصر خلال تلك الفترة.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تدفقات الاستثمار القادمة من المملكة المتحدة تساوي إجمالي التدفقات الاستثمارية القادمة إلى مصر من باقي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والتي سجلت بالمثل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة وتمثل أيضا 27.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية التي استقبلتها مصر.

وذكرت البيانات، أن التدفقات الاستثمارية للدول العربية بلغت أيضا مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، بنسبة 27.8%، أما الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت في المركز الرابع بنحو 300 ألف دولار بنسبة 8.3%، كما بلغت إجمالي تدفقات الاستثمار من باقي دول العالم نفس القيمة أيضا ونفس النسبة.

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار للاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام المالي المناظر 2018/2019، نحو 3.1 مليار دولار تتصدر بها القائمة وتصبح أكبر مصدر للتدفقات قبل خروج المملكة المتحدة من عباءة الاتحاد الأوروبي، كما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية للدول العربية نحو 800 ألف دولار، بينما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار للولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 ألف دولار.