شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والكيلو في المزرعة بـ22 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3-11-2020 بالسوق المحلى وذلك حسبما أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الدواجن ساهم كثيرا في استقرار الأسعار بالسوق المحلى نظرا لزيادة العرض، موضحا أن سعر الكيلو في المزرعة 21 - 22جنيها من المزرعة، وسعر للمستهلك يتراوح بين 24-27 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وسعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة.

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وكان الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والأمراض المشتركة بمدير الطب البيطرى بالقاهرة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أكد أن تطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الطيور الحية بالمحافظات، يصب فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير مصادر للعملة الصعبة، وتوفير منتج للمستهلك بمواصفات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، وتحقيق هامش ربح للمربى ووصول المنتج بسعرة الحقيقى.

وأضاف ميلاد سيدهم، في تصريحات ”الخليج 365”، أنه لابد من تكاتف جميع الأجهزة ممثلة في وزارة الزراعة والوحدات المحلية وشرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين والأجهزة الأمنية، قائلا: "ليس جهة واحدة مسئولة عن تطبيق القانون، متابعا أنه طبق في عام 2010، بنسبة نجاح تجاوزت 60% وكانت في زيادة مستمرة، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، مؤكد أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه وتحولت بيع الطيور الحية الى عشوائية