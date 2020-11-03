شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.

Advertisements

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 10476 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12298 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4010 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2663 نقطة.