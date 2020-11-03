شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتد بقوة من أدنى مستوى فى 5 أسابيع مع انطلاق التصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، مع انطلاق التصويت رسميا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ، مع تصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" معظم استطلاعات الرأي الوطنية فى الولايات المتحدة ،وتسعر الأسواق حاليا فرص فوز بايدن لا تصب فى صالح الدولار الأمريكي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.1688$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1639 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1623$.

فقد اليورو بالأمس أقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية فى نحو شهرين ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.1622$ ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.4% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 94.28 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تسعر أسواق المال العالمية حاليا فرص أكبر لفوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن " فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية ،وهو ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويعزز العملات الأخرى على حساب الدولار الأمريكي.

انطلقت انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة رسميا ، حيث فتحت مدينتان صغيرتان فى ولاية " نيوهامشير" أبواب مراكز الاقتراع فى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وعلى حسب أخر استطلاعات الرأي لصحيفة "وول ستريت جورنال" و شبكة "إن بي سي نيوز" ، تصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بفارق كبير على المستوي الوطني على الرئيس "دونالد ترامب" في الأيام الأخيرة قبل التصويت الرسمي فى الانتخابات.