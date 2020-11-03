شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المراكز العربية تتراجع 47% بالربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المراكز العربية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 46.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 208.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 210.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 309.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى قيام الشركة بتمديد منح الخصومات غير المتكررة بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ونوهت الشركة، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الخصومات المقدمة للمستأجرين نتيجة هذه الأزمة 535.9 مليون ريال والتي سيتم تسجيلها على مدار مدة العقود الإيجارية.

وتراجعت المبيعات إلى 464.8 ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 559.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 264.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 435.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 227 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9%، أي ما يعادل 96.7 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.