شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع الوطنية تتكبد خسائر بـ 49.2 مليون ريال بالربع الثالث لانخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة التصنيع الوطنية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 49.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 22.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 68.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 188.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وإنخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة الى ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية ومخصص الزكاة بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وتراجعت الإيرادات إلى 555.3 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 799.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 314.5 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 265.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 1.1 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.