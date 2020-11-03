شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساب" تتراجع 10% بالربع الثالث لانخفاض دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحه بنسبة 10.49% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.05 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.15 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات. وقابل ذلك جزئيًا، انخفاض إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.7 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 2.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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ويعود انخفاض إجمالي دخل العمليات إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة المرجعية، وأرباح تحويل العملات، ودخل توزيعات الأرباح، ودخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي خسائر بلغ 4.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وكانت نتائج البنك قد تحولت خلال النصف الأول من العام الجاري للخسارة بـ6.2 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعزى تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الربع الحالي بنحو 7.4 مليار ريال.