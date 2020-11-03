شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح زين السعودية تتراجع إلى النصف في الربع الثالث لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 50.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 60 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 121 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 138 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 376 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 80 مليون ريال بسبب الأثر التراكمي لجائحة كورونا التي أدت إلى تدني أعداد الزوار والمعتمرين، واقتصار موسم الحج على حجاج الداخل، إضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الإنتهائية.

وارتفعت المبيعات إلى 200.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 266 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 224 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 380 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.