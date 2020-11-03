شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تواصل المكاسب بفضل دعم السلع الأولية والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها اليوم الثلاثاء، فيما قلل المستثمرون من أولوية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا في الوقت الحالي إذ يتحول الانتباه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي. وقادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو مثل النفط والغاز والتعدين والبنوك مجددا الارتفاع وصعدت جميعها بأكثر من 1.5 بالمئة. وقفز سهم بي.إن.بي باريبا الفرنسي 4.6 بالمئة إذ ساعد ارتفاع في تداولات العملات والسلع الأولية البنك الفرنسي في التفوق على توقعات الأرباح الفصلية.

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