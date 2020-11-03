شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدولار بقرش واحد اليوم الثلاثاء .. ويسجل 15.67 جنيه ببنك عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 3-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، وسجل ارتفاعا بقيمه قرش واحد ، مسجلا فى بنك عودة 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره كان بـ 15.65 جنيه بارتفاع قدرة قرش واحد.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 15.75 جنيه بارتفاع قدرة قرش واحد.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء. 15.75 جنيه للبيع.

وخسر الدولار الأمريكى نحو 43 قرشا أمام الجنيه المصرى خلال الفترة من 28 أكتوبر 2019 إلى 28 أكتوبر 2020، وانخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى من 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع فى 28 أكتوبر 2019 (إجازة.. وتم حساب أول يوم تعامل بعد الإجازة) إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في28 أكتوبر 2020.

وشهدت الفترة الأخير نجاحا كبيرا للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، والتى أدت إلى زيادة التدفقات النقدية من خلال تحويلات المصريين فى الخارج عبر القنوات الرسمية لها، فضلا عن النجاح فى الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولى والأسواق الدولية بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار ما عوض الاقتصاد عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).