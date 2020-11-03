شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومعاونوه، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، والحيين السكنيين الثالث والخامس، ومنطقة الأعمال المركزية، ومنطقة الحدائق المركزية.

وفى بداية جولته، استمع المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة من رئيس الجهاز، وممثلى شركات المقاولات العاملة بالمشروعات، مشيدا بمعدلات التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المعدة.

وتجول نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه بمواقع العمل المختلفة، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، حيث يجري تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، من خلال وزارة الإسكان.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه جار التنفيذ بمعدلات متقدمة، بداية من الحي الحكومي الذي يضم مباني الوزارات، ومبني مجلس الوزراء، ومبني البرلمان، ومجلس الشيوخ، ويتوسط كل ذلك ساحة الشعب بنهايتها مبني المركز الثقافي الاسلامي (مسجد مصر)، وكذا الحي السكني الثالث بنسبة إنجاز فاقت الـ89%، وجار التجهيز لاستقبال المواطنين بالحى خلال الفترة المقبلة، والحي السكني الخامس بنسب تجاوزت الـ86% للمرحلة الأولى من أعمال الهيكل الخرساني، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات.