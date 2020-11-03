شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أرامكو السعودية تتراجع 44.6% بالربع الثالث وإدارتها تُوصي بتوزيع 70.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 44.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 79.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 96.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 165.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات. وقابل ذلك جزئيًا الانخفاض في ريع إنتاج النفط الخام الناشئ عن تراجع الأسعار وحجم المبيعات، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وارتفعت المبيعات إلى 200.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 266 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 131.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال عن الربع الثالث من العام 2020، موزعة على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.