شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل الكويتية تسعى لتسييل 25.11 مليون سهم لعشرين شركة مدرجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعمل إدارة التنفيذ بوزارة العدل الكويتية حالياً على تسييل محافظ أسهم مملوكة لمستثمرين في شركات مدرجة بالبورصة، مطالبين بسداد مديونيات مختلفة لمصلحة بنوك وأفراد وبعض الجهات الأخرى.

وستقوم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية يوم 11 نوفمبر الجاري بإجراء عمليات تسييل على أسهم 20 شركة مدرجة، بكمية تبلغ 25.115 مليون سهم.

وتضم القائمة أسهما لبنك بيت التمويل الكويتي بكمية بلغت 409.721 ألف سهم، وشركة عقارات الكويت 17.070 ألف سهم، وبوبيان للبتروكيماويات 12.321 ألف سهم، وشركة المدار للتمويل والاستثمار 72.964 ألف سهم، وشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة 128.454 ألف سهم، ومدينة الأعمال الكويتية العقارية 8.383 ملايين سهم، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتضم القائمة أيضاً بنك وربة 1.436 ألف سهم، والشركة الوطنية العقارية 308.860 آلاف سهم، وكامكو للاستثمار 425 سهم، والمزايا القابضة 2.048 الف سهم، والتمدين الاستثمارية 5.250 آلاف سهم، وأجيلتي للمخازن العمومية 1.198 مليون سهم.

كما تضم القائمة شركة مبرد القابضة 792.503 الف سهم، والمتكاملة القابضة 4.098 ملايين سهم، وشركة المنار للتمويل والإجارة 7.5 ملايين سهم، والوطنية للرماية 1.274 مليون سهم، والمصالح العقارية 7.824 آلاف سهم، والوطنية للتنظيف 893.452 ألف سهم، والسور لتسويق الوقود 6.069 آلاف سهم، والاتصالات الكويتية 1.644 ألف سهم.

على صعيد متصل، ستجري بورصة الكويت للأوراق المالية عمليات بيع على قائمة أخرى تضم 12 شركة غير مدرجة، بكمية تتجاوز 30 مليون سهم، تضم 5 ملايين سهم لشركة دار الظبي القابضة، و3.82 ملايين سهم لشركة الرازي القابضة، و1.043 مليون سهم لشركة دار الاستثمار.

وتضم القائمة نحو 1.015 مليون سهم للشركة الكويتية للمواد الحفارة، و826.323 ألف سهم لشركة صروح للاستثمار، وكويت انرجي 123.27 ألف سهم، والوسيلة لمشاريع التنمية العقارية 2.89 مليون سهم، وقطر أولى للتطوير العقاري 4.7 ملايين سهم، والخليجية للتأمين التكافلي 3.3 ملايين سهم.

كما تضم القائمة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية 1.04 مليون سهم، والبحرين الأولى للتطوير العقاري 3.15 ملايين سهم، وشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار 3.3 ملايين سهم.

وعمليات بيع الأسهم المدرجة ستجرى من خلال نظام التداول لبورصة الكويت للأوراق المالية، أما الأسهم غير المدرجة فستباع من خلال المزايدة عن طريق جميع الوسطاء المسجلين في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.