شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أرامكو السعودية تُعلن نتائجها المالية للربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن تعلن شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها ستقوم بنشر النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من 2020 قبل افتتاح السوق السعودي (تداول) الثلاثاء 03 نوفمبر 2020.

وكانت أرامكو قد أعلنت في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 87.1 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 175.9 مليار ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

وقالت شركة أرامكو إنهم حققوا أعلى إنتاجٍ تاريخي من النفط الخام في يومٍ واحد، بلغ 12.1 مليون برميل، وكان ذلك يوم الثاني من أبريل 2020.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً تصنيف أرامكو عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت فيتش أن أرامكو تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.