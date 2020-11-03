شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للخدمات الأرضية تتوقع عدم تأثرها مالياً بإجراءات الإغلاق الأخيرة بدول أوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد مازي، نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، إن أعمال الشركة لن تتأثر في الربع الرابع بإجراءات الإغلاق الأخيرة في الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن عودة رحلات العمرة في الربع الأخير سيكون لها أثر إيجابي، مؤكدا أن ترشيد وإعادة هيكلة كاملة للتكاليف ساهم بشكل كبير في تقليص خسائر الربع الحالي بـ87 مليون ريال.

وأضاف أن الشركة تمكنت من تقليص تكاليفها خلال الربع الحالي بما يقارب 42% من التكاليف التشغيلية. ويدعم عودة الطيران الداخلي في تنوع مصادر الدخل، حيث استطاعت الشركة من ترشيد التكاليف بطريقة مستمرة للربع القادم وحتى 2021، بحسب قناة العربية.

وذكر أن الشركة قامت بإعادة هيكلة كاملة للتكاليف وهو ما سيساعدها على العودة للربحية بأسرع وقت، لافتا إلى أن الشركة لديها ما بين نقد واستثمارات في سوق الأسهم ما يقارب 1.3 مليار ريال وهي كافية لتجاوز الجائحة حتى نهاية 2021

وكشفت النتائج المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، تحول الشركة للخسائر بالربع الثالث من عام 2020، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2019، نتيجة تداعيات كورونا.

ووفقاً لبيانات الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 86.79 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 120.2 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى إيقاف غالبية الرحلات الدولية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي جائحة COVID - 19، الذي أدى لانخفاض الإيرادات بنسبة 61%.

وكشفت النتائج المالية للشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، تحقيق صافي خسائر بنحو 336.2 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 348.19 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.