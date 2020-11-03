شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سعودية متخصصة بالبتروكيماويات تسعى لبناء مصنع بكندا بقيمة تصل لـ 8 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية مفاوضات مع شركة سعودية خاصة لإقامة مصنع بتروكيماويات بتكلفة تتراوح بين 5 - 10 مليارات دولار كندي (3.8-7.6 مليار دولار أمريكي).

ويستغرق بناء المصنع أكثر من 5 سنوات. ويأتي ذلك السعي من تلك الشركة السعودية بعد أن أطلقت حكومة ألبرتا برنامجا جديدا لتحفيز صناعة البتروكيماويات، يتضمن منحا للشركات بقيمة 12% من تكاليف رأس مال المشروع بمجرد بدء التشغيل الفعلي، لزيادة توفير فرص العمل وتنشيط الطلب على الغاز الطبيعي، بحسب موقع قناة العربية.

وهذا البرنامج يمول ذاتيا ولن تصرف الأموال للشركات حتى يكتمل مشروعها.

وتزخر مقاطعة ألبرتا الواقعة في الغرب الكندي، بثروة نفطية هي الأكبر بين المقاطعات الكندية، وتعاني من أوضاع اقتصادية صعبة منذ تراجع أسعار النفط عالمياً بسبب تداعيات كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع عجز موازنتها ومواجهة انتشار جائحة كورونا.