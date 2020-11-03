شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يصدر تحذيراً بشأن الاحتيال المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تحذيرا من استغلال اسمه في الاحتيال المالي.

وحذر "السيادي السعودي"، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، مشددا على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

يشار إلى أن الصندوق حذر في نهاية أغسطس الماضي من أي مواقع أو حسابات أو منصات تواصل، تنتحل اسمه بهدف الاحتيال المالي.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

ويسعى الصندوق إلى رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020، في برنامجٍ كان يستهدف توليد 20 ألف وظيفة مباشرة محلية، و256 ألف وظيفة بناء.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25%، قد أعلن في يناير الماضي أنهم يخططون لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.