شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 40 ألف طن مانجو طازج بـ31 مليون دولار والدول العربية تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى مصر لزيادة صادراتها الزراعية لمختلف دول العالم، بما يساهم في خطة زيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مما يقلل بشكل كبير من عجز الميزان التجارى ويعظم من موارد النقد الأجنبي بجانب دخول المنتجات الزراعية للعديد من الدول ، لمواجهة المنافسة الكيرة من الدول في المنطقة ودول أمريكا الجنوبية .

وحول زيادة الصادرات أكدت المصادر ل" الخليج 365" أن الدولة تركز على زيادة الصادرات مثل المانجو والعنب وبقية المنتجات الى أوروبا ومختلف الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة من خلال المجالس التصديرية .

أضافت انه بحسب بيانات الصادرات فإن إجمالى صادرات المانجو بلغت خلال موسم 2019-2020 ،نحو 39.653 طن بقيمة 30.923 مليون دولار ، منها صادرات مانجو للدول العربية بلغت 35.206 طن بقيمة 25.772 مليون دولار، بنسبة 89% من الكميات خلال موسم 2019-2020.

وأضافت إنه تم تصدير نحو 4.3 ألف طن لدول أوروبا التابعة للاتحاد، وغير التابعة بقيمة 4.9 مليون دولا بنسبة 11% فقط من كمية الصادرات ، فيما تم تصدير 82 طن لأسيا و17 طن فقط للأمريكيتين وأستراليا و10 أطنان فقط لأفريقيا لافتا أن هناك جهود لزيادة الصادرات من المنتجات المختلفة .