شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط ربح أرامكو السعودية 44.6% فى الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة النفط الحكومية شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء هبوط صافي ربح الربع الثالث 44.6 بالمئة بما يتماشى مع توقعات المحللين بفعل انخفاض أسعار الخام وأحجام المبيعات وضعف هوامش التكرير والكيماويات مع تضرر الطلب بسبب فيروس كورونا. ونزل صافي الربح إلى 44.21 مليار ريال (11.79 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من 79.84 مليار ريال قبل عام. وبحسب رفينيتيف كان متوسط توقعات ثلاثة محللين تحقيق ربح صاف 44.6 مليار ريال في الربع الثالث.

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