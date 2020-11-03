شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 3-11-2020 استقرارا فى اسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، حيث سجل السمك البورى" 1 " ما بين 40 – 48 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها،وترواح سعر كيلو القشر بياض بين 70-75.

وتراوح أسعار البلطى المزارع "1"بين 21-25 جنيها ، البلطى المزارع "2" بين 17-20 جنيها، بينما سجلت أسعار السمك البلطيالأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيها، واستقر سعر وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،

وسجلت اسعار المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس، و المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها و الوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها، واستقر سعر سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات، السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها.

تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أطلقت بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملات مكثفة للمرو على جميع مجازر الحيوانات والدواجن وأسواق اللحوم لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك متابعة يومية مع جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم والاسماك بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.