شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي تغيير- تحليل - 3-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج منذ يوم أمس أي ساكن ليكرر بذلك التذبذب قرب مستوى 122.00 محاولا تجميع عزم سلبي إضافي ليسهل مهمة استئناف الهجوم السلبي خلال الفترة القريبة والمتوسطة. نذكر بأهمية ثبات الحاجز الأولي المستقر عند 122.45 ليزيد ذلك من فرص تشكيل السعر للموجات السلبية وليبدأ بتسجيل الأهداف المستقرة عند 121.10 وصولا للدعم المتمركز قرب 120.15. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.45 و 121.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين دون أي تغيير- تحليل - 3-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.