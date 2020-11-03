الباوند مقابل الين يقاوم إيجابية ستوكاستيك-تحليل - 3-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التذبذب الجانبي متأثرا بذلك بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والذي يعترض بدوره المحاولات السلبية, لكن استقرار السعر بشكل متكرر ضمن محاور القناة الهابطة بثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 136.25 فإن ذلك يدعونا للتمسك بتوقعنا الهابط والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 134.40 ومن ثم لننتظر انجذابه نحو 133.40 ليواجه بذلك مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والموضح بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.90 و 134.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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