شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم– تحليل - 3-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بالثبات بشكل إيجابي فوق مستوى 837.00 ليحافظ بذلك على ثباته ضمن محاور القناة الصاعدة مسجلا بذلك مستوى 864.50, كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بخروجه من مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تسجيل السعر لمحطات إيجابية إضافية قد تبدأ من 880.00 وصولا نحو 903.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 840.00 و 880.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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