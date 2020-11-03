شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبحث عن العزم السلبي– تحليل -3-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس بتداولاته الأخيرة العزم السلبي ليحافظ بذلك على استقراره فوق مستوى 3.000 ليبدأ بتشكيل ارتداد تصحيحي صاعد بانجذابه نحو 3.0950, تجديد المحاولات السلبية يتطلب الثبات السلبي دون مستوى 3.1250 بالإضافة إلى تجميعه للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية والمتمركزة عند 2.9800 و 2.9000 على التوالي.
أما اندفاع السعر فوق مستوى 3.1250 والثبات فوقه, فإن ذلك سيؤجل الهجوم السلبي وليمنحه فرصة لاستئناف التصحيح الصاعد لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 3.1900 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 3.2340 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.0400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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