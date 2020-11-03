الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 03-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.9190 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.9305 كهدف إيجابي تالي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للارتداد هبوطاً والتوجه نحو مناطق 0.9090 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9130 والمقاومة 0.9260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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