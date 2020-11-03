شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب في مسار جانبي، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في الشراء الآن، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.
وبالتالي، فإن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6964، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون 0.7135 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6960 والمقاومة 0.7080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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