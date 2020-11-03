شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعيد اختبار الدعم المكسور – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت ارتفاع قوي يوم أمس، لكنه توقف عند الدعم المكسور الذي يظهر بالصورة، والذي يشكّل مقاومة مهمة الآن عند 39.25، ليبدأ بتقديم إشارات ارتداد هابط الآن، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن المجال مفتوح لاستئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 36.36 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 39.25 ثم 40.23 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط