شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق المقاومة – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النفط ارتفاعه يوم أمس ليخترق مستوى 36.10 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف التصحيح الهابط الذي يسيطر على التداولات الأخيرة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل مقاومة قوية عند 37.55 ليمنع السعر من تحقيق مزيد من الارتفاع، يرافقه ظهور تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يقدّم فرص سلبية للعودة إلى الانخفاض من جديد.

من هنا، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 37.55 أو كسر الدعم 36.10، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع والتوجه نحو مستويات 39.80 ثم 41.45 كأهداف إيجابية تالية، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد ويفتح باب استهداف مناطق 32.30 ثم 29.50 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 38.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي