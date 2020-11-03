شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الين الياباني والأنظار على انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم الثقافة في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 104.71 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.72، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.66، بينما حقق الأعلى له عند 104.80.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 46.4 مليون ولقي 1,198,569 شخص مصرعهم في 219 دولة.