شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح “المراكز” بنسبة 39% خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 9:33 صباحًا, 3 نوفمبر 2020 م المناطق_وكالات أعلنت شركة المراكز العربية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 264 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 435 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 39.2%

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