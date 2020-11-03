شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا بشكل طفيف، حيث اغلق عند مستوى 25٫50 فلس، مخترقا مستوى الدعم المحوري عند 26 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 23 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.2 بينما مستوى المقاومة هو 25.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط