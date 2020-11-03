شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 21٫70 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 23 فلس، كما يلامس السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم الهام عند 19٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.2 بينما مستوى المقاومة هو 22.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط