شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO)يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 71٫30 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما ولد هدفا سعريا عند مستوى 67 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 74 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 70.2 بينما مستوى المقاومة هو 71.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط