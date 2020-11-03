شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا (ASIYA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 31 فلس، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 29 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس. Advertisements متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.3 بينما مستوى المقاومة هو 32 فلس الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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