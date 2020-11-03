الاقتصاد

أجيليتي (AGLTY) ينهي الجلسة بدون تغيير -تحليل صباحي- 03-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 645 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 650 فلس، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 600 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى  660 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 635 بينما مستوى المقاومة هو 650 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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