شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE)يصل لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 643 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 630 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 690 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 630 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 633 بينما مستوى المقاومة هو 650 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد