شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال تداولات امس الاثنين، حيث تراجع امس الاثنين ليغلق عند مستوى 601 فلس، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 615 فلس، مما يعبر عن الضغوط البيعية التي يتعرض لها السهم والتي من المتوقع ان تهبط به لمستوى الدعم الالي عند 580 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 596 بينما مستوى المقاومة هو 607 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط