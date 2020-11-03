شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس الاثنين نفس اغلاق الأحد الماضي عند مستوى 95٫40 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 79 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 90 فلس كمستوى أول ثم 79 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 93 بينما مستوى المقاومة هو 97 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط