شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 153 فلس، مصحوبا باستمرار تراجع كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 148 فلس كمستوى أول ثم 140 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 158 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 151 بينما مستوى المقاومة هو 154 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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