شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK)يعمق خسائره -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 16٫16 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 16٫25 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 15٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫35 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.29 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط