شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص خسائر الأحد -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5903 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 5950 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر ماكد حيث يتداول اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5650 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,870 وبين مستوى المقاومة هو 5,970 نقطة