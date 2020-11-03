شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 9639 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول منذ الأسبوع الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ استمرار تداوله اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تراجعه للوصول لمستوى الدعم 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9750 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,559 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,669 نقطة
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