شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على مكاسب فاقت 1% والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الاخضر اليوم الثلاثاء باستثناء مؤشرات الأسهم اليابانية التي يتغيب عنها نبض التداول بسبب عطلة يوم الثقافة في اليابان بالتزامن مع توجه أنظار المستثمرين إلى فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن وعلى أعتاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الاسترالي إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل وسط التوقعات بأن يتم خفضها بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.10% وذلك عقب البقاء عليها عند 0.25% منذ اجتماع آذار/مارس الماضي، حينما تم خفضها بواقع 25 نقطة أساس للأدنى لها على الإطلاق.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 46.4 مليون ولقي 1,198,569 شخص مصرعهم في 219 دولة.

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مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.19% ليربح 56.36 نقطة ويصل إلى المستوى 4,777.19، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.33% ليربح هو الأخر 42.98 نقطة ويصل إلى المستوى 3,268.10.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.92% ليربح 470.54 نقطة ويصل إلى المستوى 24,930.55، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.70% ليربح هو الأخر 39.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,339.33.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.29% ليربح 34.77 نقطة ويصل إلى المستوى 12,105.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.76% ليربح هو الأخر 104.81 نقطة ويصل إلى المستوى 6,056.10.