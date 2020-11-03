شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر إشارة التأكيد – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50 وحول المقاومة المحورية 24.00، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 23.60، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.
وبالتالي، سنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على اختراق مؤكد لأحد المستويات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ باختبار مستوى 25.06، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لاستنئاف المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 22.13.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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