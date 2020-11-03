الذهب يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 03-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الذهب الارتفاع يوم أمس ليقترب من المقاومة المحورية 1901.80، ونلاحظ أن السعر يبدأ بتقديم إشارات ارتداد هابط الآن، حيث لامس خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ويواجه ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 1860.90 كهدف رئيسي تالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1901.80 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1905.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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