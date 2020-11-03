شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت الضغط السلبي – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من اختراق مستوى 1.3362، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويكسر مستوى 1.3240 ويستقر دونه، مما يعيد السعر إلى المسار الهابط ويوقف الاحتمالية الإيجابية المشار لها في تقاريرنا الأخيرة، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.3110 وتمتد إلى 1.2960.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3362 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3130 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط