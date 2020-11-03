شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الين حول المتوسط المتحرك 50، ولم يظهر أي حركة قوية يوم أمس، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير، معتمدين على ثبات التداولات دون مستوى 105.20، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 103.65.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.90 والمقاومة 105.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي