شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتجه نحو المقاومة – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية هادئة ليقترب من مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3000، بينما تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 1.2845 ثم 1.2705.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2830 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط