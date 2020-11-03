الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يتجه نحو المقاومة – تحليل - 03-11-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتجه نحو المقاومة – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية هادئة ليقترب من مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء الآن.

 

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3000، بينما تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 1.2845 ثم 1.2705.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2830 والمقاومة 1.3000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يتجه نحو المقاومة – تحليل - 03-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا