شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الصاعد الطفيف مع افتتاح اليوم، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 1.1540 بشكل رئيسي.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.1720 ثم 1.1765 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1540 والمقاومة 1.1720
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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