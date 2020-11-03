شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سلامة (8050) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 4.75% بما يعادل 0.96 نقطة، كما استفاد السهم أيضاً من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 20.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 24.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 مستوى المقاومة 22.50.